¡No sería delantero! Jaime Lozano revela dónde jugaría Julián Quiñones

Julián Quiñones es un mexicano más. A pesar de que el delantero del Club América no puede participar con la Selección Mexicana debido a que sigue tramitando los permisos necesarios para naturalizarse, el entrenador de la Selección Nacional, Jaime Lozano, ha invitado al atacante a entrenar con el grupo para que comience a adaptarse.

“Lo vi como un niño como juguete nuevo. Está feliz de ser tomado en cuenta, de esta primera invitación a entrenar con nosotros. Me interesaba el proceso de integración, el grupo lo arropó bastante bien. Lo hemos probado en distintas posiciones. Tiene una gran versatilidad y se ha ido adaptando. Es un jugador que nos puede ayudar bastante, es muy sobresaliente”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

La postura de Jaime Lozano sobre los naturalizados

Luego de que se publicaran fotos en las que el jugador colombiano ya entrena con la vestimenta de la Selección Mexicana, se an generado diversas opiniones alrededor del llamado de Julián Quiñones para representar a México, no obstante, en el proceso del ‘Jimmy’ Lozano los jugadores naturalizados son bienvenidos dejando claro que no se le va a cerrar la puerta a nadie.

“La postura es mía y de la Federación. Julián es mexicano y al final nosotros tenemos que apoyarlo, estoy contento por la concentración que hizo. Se ha entregado al grupo y es lo que esperábamos de él. Habrá mucha gente a favor y otros en contra, pero son mexicanos hay que apoyarlos y si tienen nivel para estar en la Selección Mexicana hay que llamarlos y disfrutar de ellos”, agregó Lozano.

Durante la Fecha FIFA, la Selección Mexicana se va a enfrentar a Australia el 9 de septiembre en punto de las 20:00 horas, tiempo de la CDMX, encuentro que vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Posteriormente, el siguiente encuentro amistoso es ante Uzbekistán el martes 12 de septiembre a las 18:00 horas.

