El Potro Gutiérrez podría regresar a los banquillos en México

Raúl “El Potro“ Gutiérrez podría regresar a los banquillos en el futbol de México, esto luego de su experiencia con la "Máquina" de Cruz Azul, misma que no terminó de la mejor manera, pues el entrenador salió del equipo por una crisis profunda de resultados.

Se trata del cuadro del Cancún FC, este equipo está en busca de entrenador para el próximo Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX, y Gutiérrez es una de las opciones más fuertes para llegar al equipo del sur de México.

Gol de Uriel Antuna en el Chivas vs Cruz Azul del Clausura 2023

Según con información difundida por el Diario Récord, el equipo de Quintana Roo tiene varios nombres en la lista, además de Raúl Gutiérrez, otra opción es Gilberto Adame, quien estuvo ligado por muchos años con el club América.

Los números de Raúl Gutiérrez con Cruz Azul

La aventura con el Cruz Azul para “El Potro” Gutiérrez no duró mucho y no fue lo que se esperaba, tras quedarse con el puesto de entrenador interino, ante la abrupta salida del entrenador uruguayo Diego Aguirre

Fue un total de 15 duelos en la Liga BBVA MX con un saldo de seis victorias, seis derrotas y tres empates, con una efectividad de más del 50 por ciento.

Una vez que tomó el timón de los celestes en el Apertura 2022 logró ligar cinco triunfos y los clasificó a la liguilla; una vez ratificado la suerte no le sonrío al entrenador y su equipo poco a poco se fue diluyendo en el funcionamiento y en los resultados.

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El Potro Gutiérrez rompió el silencio tras salir de Cruz Azul

Hubo rumores de que le "Tendieron la cama" en Cruz Azul y Gutiérrez comentó lo siguiente: "No, nada que ver. Y mira que sé perfectamente lo que es eso”, explicó el exentrenador de Cruz Azul.

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