PowerWash Simulator ¿Vale la pena comprarlo? | Aze Review | Cap 1

El simulador para lavar, PowerWash, fue lanzado el 19 de mayo del 2021 para PC y llegó para todos los suscriptores de Xbox Game Pass el 14 de julio del 2022, limpia desde una casa embrujada hasta una simple camioneta con tu fiel acompañante, una pistola de agua a presión con la que podrás quitar la mugre de una manera muy satisfactoria.

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Libera la presión con diferentes modos, juega con tus amigos y no dejes ni una mancha en todos los obstáculos que se te pongan enfrente, el juego ha sido muy aclamado por los fanáticos y ahora comienza a expandirse a diferentes plataformas.

¿De qué trata PowerWash Simulator?

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Crea tu propio negocio de limpieza con este simulador, así como en los videos virales podemos ver como quitan mugre con una karcher y nos resulta gratificante, esa misma experiencia la podremos vivir desde nuestra consola, no solo el quitar la mugre nos hará sentir bien si no que el sonido del chorro de agua a presión asegura que causa una gran satisfacción para el jugador.