El precio de los boletos para el Rayados vs Pumas partido de ida Cuartos de Final Apertura 2024

Del miércoles 27 al domingo 1 de diciembre, se van a disputar los Cuartos de Final del Apertura 2024. Los enfrentamientos definidos hasta el momento son: Toluca vs América, Tigres vs Atlético de San Luis y Pumas vs Rayados. Aun falta por definirse el rival que tendrá Cruz Azul.

El pasado sábado 23 de noviembre del 2024, se dieron a conocer el precio de los boletos para poder ver el partido de ida entre Rayados vs Pumas. Encuentro que se disputará en el Estadio BBVA

Fue a través de la página web de Rayados que difundieron el precio de las entradas. Primero para todos los abonados de la temporada 2024-2025, pueden hacer válido su beneficio comprando su mismo asiento de su abono, los precios rondan desde los 370 pesos, hasta los 1,350 pesos.

Tienen desde el miércoles 20 noviembre hasta las 23:59 horas del lunes 25 de noviembre para hacer válida la oferta. Los lugares abonados que no sean adquiridos serán puestos a la venta libre.

La venta libre será el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en punto de las 11 am hasta las 19 horas tiempo del centro de México en las taquillas del Estadio. Los precios están desde los 430 pesos hasta los 1580 pesos.

¿Qué día es el Rayados vs Pumas?

Es importante mencionar, que aún no queda definido el día y el horario en que se va a disputar el Rayados vs Pumas. Por lo que se puede jugar el encuentro el miércoles 27 o el jueves 28 de noviembre.

