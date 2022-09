¡Millonada! Esto le costaría a la Liga MX incluir el ‘Ojo de Halcón’

Ex árbitros antiamericanistas como Paco Chacón, reconocen que no había elementos para que Adonai Escobedo y el VAR determinaran que fue gol. Chivas y su afición no saben perder, mientras la prensa antiamericanista desinforma y siembra odio. Yo solo digo: gran atajada de Ochoa. pic.twitter.com/ziLE9kn3eI