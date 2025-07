¡OFICIAL! El precio del pase azul para el Apertura 2025 Liga BBVA MX

El pasado domingo 30 de junio del 2025, el conjunto de Cruz Azul dio a conocer a través de sus redes sociales el precio del pase azul para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Confirman la segunda baja de Cruz Azul de cara al Apertura 2025

El precio del pase Azul

Para el Apertura 2025, Cruz Azul ya dio a conocer el precio del pase para todo el boleto. El más barato va desde los 2,017.50 y el más caro hasta los 6,690.

Si es la primera vez que vas a comprar el pase Azul, el precio para el Apertura 2025 son:

Cabecera Sur: $2,220

Planta baja general: $3,410

Pebetero general: $4,130

Palomar general: $4,620

Palcos: $6,690

Para los que van a renovar su pase azul, los precios son los siguientes:

Cabecera Sur: $2,017

Planta baja general: $3,074

Pebetero general: $3,707

Palomar general: $4,144.50

Palcos: $5,979

Los partidos que podrás disfrutar son de un total de ocho encuentros que disputará como local. Los juegos son:



Cruz Azul vs Mazatlán Jornada 1

Cruz Azul vs León Jornada 3

Cruz Azul vs Santos Jornada 5

Cruz Azul vs Toluca Jornada 6

Cruz Azul vs Juárez Jornada 9

Cruz Azul vs Querétaro Jornada 10

Cruz Azul vs América Jornada 13

Cruz Azul vs Monterrey Jornada 15

El encuentro de la Jornada 17 ante Pumas, no se encuentra incluido pues el partido no se podrá jugar en el Estadio Olímpico Universitario ya que ambos equipos tienen un acuerdo en el que no se puede jugar ahí el partido si Cruz Azul es local.

🎟️ Hoy a las 11:00 AM comienza la venta general. 🎟️ Es tu oportunidad de asegurar tu entrada para vivir cada partido en casa con La Máquina. 🔵 Ser abonado no solo te da acceso a toda la temporada, también aprovechas un mejor precio por partido. Además, podrás disfrutar… pic.twitter.com/a9OeNhQbEW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 30, 2025

El equipo detalló que ser abonado te da mejor precio por partido y podrás disfrutar de beneficios especiales pensados para los aficionados.