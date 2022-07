Esto cuestan los boletos para el partido entre Pumas y Celta

Este miércoles 13 de julio, los Pumas tendrán duelo internacional ante el Celta de Vigo de LaLiga Española, equipo en el que estuvo Néstor Araujo. Figuras del calibre del seleccionado de la furia roja, Iago Aspas, podrían verse en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido sufrió un cambio de horario, pues estaba estipulado a las 21:00 horas y ahora se llevará a cabo a las 19:00, también del miércoles 13 de julio.

¿Cómo llega Pumas al duelo ante el Celta?

Los Pumas no llegan en el mejor momento, a pesar de tener grandes refuerzos, los cuales incluso ya respondieron en Liga BBVA MX, Eduardo “Toto” Salvio y Gustavo Del Prete se estrenaron ante León. El momento anímico de los universitarios es bajo, ya que después de ir ganando por 3-0 a los esmeraldas, terminaron el partido igualado a tres goles por bando. Además de no tener victorias en el Apertura 2022.

Por parte del Celta de Vigo, Orbelín Pineda no viajará con el club en su gira por Estados Unidos y México, ya que sigue en busca de su salida y su destino podría estar en el Standard de Lieja de Bélgica, ex equipo de Guillermo Ochoa. Además, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet aún no confirma los jugadores que estáran disputando el duelo en la Ciudad de México.

Mexsport

¿Cuál es el costo de los boletos del Pumas vs Celta?

El club universitario reveló cual es el costo para asistir al recinto para presenciar el encuentro:





Palco/Platea: 305 pesos

Palomar Goya: 220 pesos

Palomar: 195 pesos

Planta Baja: 160 pesos

Cabecera Sur: 135 pesos

Cabecera Norte: 70 pesos

Después de enfrentar al club español, los Pumas recibirán al Necaxa en la jornada tres de la Liga BBVA MX. Hasta el momento, los universitarios marchan en lugar 12 del campeonato, justamente un puesto debajo de los Rayos, con dos empates en las primeras dos fechas.

