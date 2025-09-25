¡Llévele, llévele! Ya salieron las playeras oficiales de las mascotas del Mundial 2026

La fiebre del Mundial 2026 ya comienza a sentirse en diferentes rincones del mundo, y no solo por la cercanía de la competencia que iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre México y un rival por definir, sino también por la llegada de los primeros souvenirs conmemorativos de la justa mundialista. La FIFA reveló las tres mascotas oficiales para esta edición, y en respuesta, la tienda online de la organización ya ofrece productos relacionados, incluyendo las esperadas camisetas estampadas con las mascotas.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Muere exjugador del Arsenal tras sufrir una lesión cerebral durante un partido

Hasta el momento, se pueden encontrar cuatro modelos diferentes en la tienda oficial de FIFA. Cada uno de ellos representa a una de las mascotas: Zayu, el jaguar de México; Clutch, el águila de Estados Unidos; Maple, el alce de Canadá; y una cuarta camiseta que combina a las tres mascotas en un diseño conjunto. Los precios de estas camisetas rondan los 32 euros, aproximadamente 700 pesos mexicanos, lo que da una referencia inicial del costo que podrían tener durante la fase oficial del torneo en las tiendas físicas instaladas en los estadios y en los Fan Fest.

Resumen del partido: Tigres 2-0 Atlas | Jornada 10 | Apertura 2025

Cada vez falta menos para el Mundial 2026

Las mascotas han sido presentadas como parte de la estrategia de la FIFA para aumentar la emoción y atraer a los aficionados en torno a la próxima edición del Mundial. Además de las camisetas con las mascotas, en la tienda digital también se pueden adquirir playeras conmemorativas de las ciudades sede: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Estas camisetas tienen un precio cercano a los 50 euros, unos 1080 pesos mexicanos.

Otros productos destacados incluyen sudaderas, cuyo precio varía entre los 1600 y 2100 pesos mexicanos, y gorras que cuestan alrededor de 970 pesos. Por último, los pósteres de las ciudades sede, considerados los artículos más económicos, están disponibles por unos 20 euros, es decir, aproximadamente 430 pesos mexicanos. Estos precios, en su mayoría en euros, dan una idea clara del mercado mundialista y los precios que los aficionados podrán esperar adquirir durante la celebración del torneo.

Te puede interesar: Portero de LaLiga es humillado por Ibai Llanos; aquí el video