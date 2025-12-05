deportes
OFICIAL: Los rivales que le podrían tocar a México de la reclasicación de la UEFA, para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana de Futbol conocerá hasta el próximo año al cuarto invitado del grupo A ya que será el ganador del repechaje D de la UEFA.

Repechaje UEFA
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
La Selección Mexicana de Futbol conoció a dos de sus tres rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026; Corea del Sur y Sudáfrica. El último integrante del Grupo A saldrá del repechaje D de la UEFA. Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o República de Irlanda pelearán por el último boleto a finales de marzo y será ahí, cuando Javier Aguirre y compañía puedan planaer el compromiso ante el único rival europeo del sector.

El 26 de marzo será un día clave para estas cuatro selecciones, los daneses recibirán a Macedonia del Norte en un duelo en el que no hay mañana, el ganador avanza y el perdedor se queda sin Copa Mundial de la FIFA. Ese mismo día, Chequia se verá las caras con República de Irlanda en el otro duelo de este repechaje. Finalmente, los ganadores de ambas llaves se enfrentarán el 31 de marzo para definir al último integrante del Grupo A y uno de los rivales de la Selección Mexicana.

¿Dinamarca favorito?

El conjunto nórdico parte con las cartas para llevarse este boleto gracias a sus figuras internacionales y también a su buena posición en el ranking de la FIFA. Dinamarca es vigésimo segundo lugar de dicha lista y entre sus filas destacan jugadores como; Kasper Schmeichel, Rasmus Hojlund, Kasper Dolberg entre otros.

Por otro lado, Macedonia del Norte e Irlanda tendrán que priorizar el juego en conjunto ya que no tienen una figura que destaque más que los demás, algo que si paso con Reapública Checa y Patrick Schick. Con esto, la suerte está echada y el 'Vasco' estará en marzo pendiente a lo que suceda en Europa y poder completar su esquema de cara al Mundial 2026.

Erick De la Rosa

