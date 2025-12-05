ÚLTIMA HORA: Partidos en el Estadio Monterrey durante la Fase Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedaron definidos este viernes 5 de diciembre tras el sorteo y los equipos ya saben en qué estadios jugarán y uno de los tres escenarios que tendrá México será Monterrey y el Gigante de Acero.

Los partidos de Fase de Grupos que albergará el Estadio Monterrey

El Estadio Monterrey será el escenario de un partido del Grupo A, donde se encuentra México, y recibirá el enfrentamiento de la Jornada 3 del sector entre Sudáfrica y Corea del Sur.

El Gigante de Acero también tendrá dos partidos del Grupo F, siendo la cancha en la que se enfrentarán Túnez contra el ganador de la Ruta B de la UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey

14 de junio Ruta B de la UEFA vs Túnez Jornada 1 del Grupo F

20 de junio Túnez vs Japón Jornada 2 del Grupo F

24 de junio Sudáfrica vs Corea del Sur Jornada 3 del Grupo A

