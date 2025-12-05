deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

ÚLTIMA HORA: Partidos en el Estadio Monterrey durante la Fase Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Estadio Monterrey recibirá tres partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estadio BBVA, Monterrey
Francisco Fernández
Mundial México 2026
Compartir

Los Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedaron definidos este viernes 5 de diciembre tras el sorteo y los equipos ya saben en qué estadios jugarán y uno de los tres escenarios que tendrá México será Monterrey y el Gigante de Acero.

Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Todos los rivales que tuvo México en la fase de grupos de los mundiales del Siglo XXI

El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz

Los partidos de Fase de Grupos que albergará el Estadio Monterrey

El Estadio Monterrey será el escenario de un partido del Grupo A, donde se encuentra México, y recibirá el enfrentamiento de la Jornada 3 del sector entre Sudáfrica y Corea del Sur.

El Gigante de Acero también tendrá dos partidos del Grupo F, siendo la cancha en la que se enfrentarán Túnez contra el ganador de la Ruta B de la UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Monterrey

  • 14 de junio Ruta B de la UEFA vs Túnez Jornada 1 del Grupo F
  • 20 de junio Túnez vs Japón Jornada 2 del Grupo F
  • 24 de junio Sudáfrica vs Corea del Sur Jornada 3 del Grupo A

Te puede interesar: Gustavo Alfaro, DT de Paraguay sobre enfrentar a México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “No tomo tanto en cuenta los rivales...”

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
Thumbnail
Mundial México 2026
RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador
Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
×
×