La hora para ver EN VIVO la Jornada 7 de la Premier League; día, horario y más
La Jornada 7 de la English Premier League, motivo por el cual es preciso que conozcas todo lo que ocurrirá a partir de este sábado. ¿Qué pasará en el campo?
Un fin de semana más ha llegado y, con ello, la posibilidad para que millones de aficionados alrededor del mundo disfruten de una fecha más dentro de la English Premier League, la que para muchos es considerada la mejor Liga que existe en Europa y el resto del planeta.
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Será este fin de semana cuando la Premier League presente la Jornada 7, misma que estará llena de varios duelos interesantes y de rivalidades que prometen dar todo de sí en el terreno de juego. Por tal motivo, aquí conocerás el día, horario y dónde ver cada uno de estos compromisos.
¿Quién es el líder y mejor jugador de la Premier League hasta ahora?
Después de seis fechas disputadas hasta ahora, es el Manchester City de Enzo Maresca quien, pese a las polémicas, se mantiene en el primer lugar de la clasificación al registrar seis triunfos y 18 unidades. En el segundo lugar se ubica el Arsenal, mientras que el Top 3 lo cierra el Brighton.
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An emotional rollercoaster, with Roberto De Zerbi 🎢 @SpursOfficial https://t.co/UsA6sJPIjW— Premier League (@premierleague) October 15, 2026
En la zona baja de la clasificación de la Premier League se encuentra el Fulham con apenas 2 unidades, mientras que en penúltimo sitio se ubica el Tottenham con 3 puntos. Finalmente, vale decir que es Erling Haaalnd quien se mantiene con el liderato de goleo al sumar un total de seis anotaciones hasta ahora.
¿Cómo se disputará la Jornada 6 de la Premier League?
- Everton vs Chelsea | sábado 17 de octubre | 5:30 horas | HBO Max.
- Fulham vs Hull City | sábado 17 de octubre | 8:00 horas | HBO Max.
- Manchester City vs Ipswich | sábado 17 de octubre | 8:00 horas | HBO Max.
- Brentford vs Liverpool | sábado 17 de octubre | 8:00 horas | Fox One.
- Newcastle vs Aston Villa | sábado 17 de octubre | 10:30 horas | HBO Max.
- Brighton vs Crystal Palace | domingo 18 de octubre | 7:00 horas | HBO Max.
- Bournemouth vs Sunderland | domingo 18 de octubre | 7:00 horas | Fox One.
- Leeds vs Manchester United | domingo 18 de octubre | 7:00 horas | Fox One.
- Nottingham vs Arsenal | domingo 18 de octubre | 9:30 horas | Fox One.
- Tottenham vs Coventry | lunes 19 de octubre | 13:00 horas | Fox One.