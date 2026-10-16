La hora para ver EN VIVO la Jornada 7 de la Premier League; día, horario y más

Un fin de semana más ha llegado y, con ello, la posibilidad para que millones de aficionados alrededor del mundo disfruten de una fecha más dentro de la English Premier League, la que para muchos es considerada la mejor Liga que existe en Europa y el resto del planeta.

Haaland es presentado como la nueva portada del EA Sports FC | eProtagonistas

Será este fin de semana cuando la Premier League presente la Jornada 7, misma que estará llena de varios duelos interesantes y de rivalidades que prometen dar todo de sí en el terreno de juego. Por tal motivo, aquí conocerás el día, horario y dónde ver cada uno de estos compromisos.

¿Quién es el líder y mejor jugador de la Premier League hasta ahora?

Después de seis fechas disputadas hasta ahora, es el Manchester City de Enzo Maresca quien, pese a las polémicas, se mantiene en el primer lugar de la clasificación al registrar seis triunfos y 18 unidades. En el segundo lugar se ubica el Arsenal, mientras que el Top 3 lo cierra el Brighton.

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En la zona baja de la clasificación de la Premier League se encuentra el Fulham con apenas 2 unidades, mientras que en penúltimo sitio se ubica el Tottenham con 3 puntos. Finalmente, vale decir que es Erling Haaalnd quien se mantiene con el liderato de goleo al sumar un total de seis anotaciones hasta ahora.

¿Cómo se disputará la Jornada 6 de la Premier League?