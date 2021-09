No he venido aquí de vacaciones: Cristiano Ronaldo

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, habló sobre su regreso al club inglés, Manchester United y afirmó que no llegó a Old Trafford de vacaciones sino a ganar títulos de nuevo, así como lo hizo en su primera etapa con los “Red Devils”, entre los años de 2003 y 2009.

“No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta (Manchester United) y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido”, declaró el atacante lusitano, Cristiano Ronaldo.

El “Comandante” confía en sus compañeros y aseguró que está listo para comenzar la nueva aventura y se comprometió a que en pasarán cosas importantes con el Manchester United en los próximos tres o cuatro años.

“Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante”, comentó el jugador de 26 años, quien vivirá su segunda etapa en el club inglés.

¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo con el Manchester United?

El futbolista portugués regresó al equipo que lo puso en los porteros planos del futbol mundial y luego de jugar en el Real Madrid y la Juventus de Turín, el “Bicho” ha vuelto esta temporada a vestirse con la camiseta de los “Diablos Rojos”.

El lusitano podría debutar este sábado 11 de septiembre ante el Newcastle, en partido correspondiente a la fecha cuatro de la Premier League, en caso de no debutar en la liga local, podría ver acción en la fase de grupos de la Champions League en el duelo ante Young Boys, que se disputará en el Stade de Suisse el 14 de este mes.

