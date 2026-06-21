El premio que Javier Aguirre le dio a sus jugadores tras clasificar a Dieciseisavos de Final

La Selección de México sigue haciendo historia en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por eso, Javier Aguirre tomó una inesperada decisión dirigida a sus jugadores posterior al avance del equipo nacional a la instancia de Dieciseisavos de Final.

Es importante mencionar, que el Vasco es consciente del presente de sus dirigidos y sabe que no existe riesgo alguno de quedar eliminados así tenga una derrota elevada ante Chequia.

Por tal motivo y después de la práctica matutina realizada el día sábado en el Centro de Alto Rendimiento, el estratega les dejó la tarde libre a sus jugadores con la única condición de que retornen a las 19.30, momento en el que la delegación tuvo su cena.

¿Cuál es la agenda que deberá cumplir México en los siguientes días?

Posterior a la reincorporación de los deportistas, los planes a cumplir por parte de los integrantes de la selección nacional se vinculan con tres días de entrenamientos para pulir todos los detalles del último cierre de la Fase de Grupos.

Para el día martes se tiene prevista la atención a los medios de comunicación, ya que algunos futbolistas entregarán sus declaraciones en compañía de las palabras del mismo Aguirre, quien estará brindando su análisis en el Estadio Ciudad de México.

Es importante mencionar que el miércoles a las 19 horas, se estará desarrollando el cruce ante los europeos ante la presencia de miles de aficionados que se ubicarán en las tribunas de uno de los recintos deportivos más importantes del país.

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¿Qué dice la IA sobre el partido entre México y República Checa?

De acuerdo a información generada por Gemini, herramienta basada de Inteligencia Artificial de Google, se predice un partido cerrado y condicionado, ya que, los europeos tienen una urgencia de clasificar a la siguiente fase.

“Resultado más probable (0-1 o 1-0 a favor de México): Plataformas especializadas de predicción e IA apuntan a un triunfo ajustado de México. Señalan que, aunque Aguirre mueva el banco para cuidar piernas, la presión del Estadio Azteca y la altura jugarán a favor del local”, menciona.