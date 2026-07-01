Gilberto Mora le dio un tremendo baile a este jugador ecuatoriano que vale 100 millones de euros

Mientras ya se habla de pronósticos y simulaciones de México vs. Inglaterra en Octavos, lo concreto es que México está disfrutando de la victoria 2-0 ante Ecuador en 16avos de Final. Entre las figuras más destacadas, el nombre de Gilberto Mora pasó a la historia grande del país azteca tras bailar a un jugador ecuatoriano que vale 100 millones de euros.

La prensa extranjera se rindió a los pies de Gil Mora tras la gran actuación del mediocampista de los Xolos de Tijuana. El jugador fronterizo fue uno de los mejores valorados por las estadísticas, a tal punto de hacer parecer que él era el futbolista de la Premier League y que Moisés Caicedo era el niño de 17 años de un club humilde.

Gilberto Mora, de la Selección de México|Instagam: FIFA

La increíble diferencia económica entre Gilberto Mora y Moisés Caicedo

El mediocentro del Chelsea tiene 24 años y es uno de los jugadores ecuatorianos más valiosos del equipo. De acuerdo a Transfermarkt, Moisés Caicedo vale 100 millones de euros en la actualidad. Sin dudas se trata de uno de los futbolistas más caros del planeta.

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En contraparte, el volante del Club Tijuana de 17 años es uno de los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX pero aún así está muy lejos de esa cifra. Gilberto Mora está tasado en 10 millones de euros.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Gilberto Mora jugó mucho mejor que Moisés Caicedo y sus números lo demuestran

Minutos jugados: 58

Puntuación: 7.3

Pases precisos: 22/25

Tiros (a puerta): 3 (0)

Ocasiones claras creadas: 1

Pases clave: 1

Los resultados de México en la fase de grupos y Dieciseisavos de Final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

|REUTERS

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