¿Aprobado en Grecia? La prensa helénica reacciona al primer partido de la ‘Hormiga’ González

El esperado debut europeo de Armando "La Hormiga" González con la camiseta del Olympiacos ha generado un notable eco en los principales diarios y portales deportivos de Grecia. Tras ingresar de cambio al minuto 69 en la apretada victoria 1-0 como visitante frente al Asteras Tripolis, la actuación del atacante mexicano dividió las portadas entre el entusiasmo por su entrega y el dramatismo de la jugada que pudo cambiarlo todo en el tiempo de compensación.

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Los medios del entorno helénico coincidieron en calificar la presentación del exdelantero de las Chivas como "dinámica e impetuosa". Diarios de gran tiraje como SportDay y Gazzetta.gr destacaron que, pese a contar con apenas un par de sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del estratega español José Luis Mendilibar, La Hormiga no acusó el periodo de adaptación. Se mostró participativo, presionó la salida rival y generó constante movilidad en el frente de ataque para arrastrar marcas.

La jugada de ‘La Hormiga’ González que se robó los titulares

Sin embargo, el punto focal de la crónica deportiva en Atenas estuvo centrado en la acción del minuto 90+5. En la última jugada del compromiso, La Hormiga protagonizó una descolgada electrizante que culminó con un potente disparo raso que estrelló directamente en el travesaño.

Portales especializados señalaron que el azteca "estuvo a escasos milímetros de firmar un debut de ensueño", remarcando la frialdad con la que construyó la jugada pero lamentando la falta de fortuna en la definición. Pese a que algunos analistas locales etiquetaron la acción como un fallo claro que pudo costar caro en el marcador, la mayoría de la crítica reconoció que la iniciativa de buscar el marco en su primer partido oficial deja sensaciones sumamente positivas.

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Visto bueno para el proceso de adaptación de la Hormiga

Al término del encuentro, la prensa de El Pireo hizo eco de las impresiones del cuerpo técnico, que valoró la agresividad ofensiva del mexicano. Aunque el propio delantero reconoció en zona mixta no sentirse del todo satisfecho por no haber liquidado la jugada, los cronistas griegos concluyeron que Armando González demostró credenciales suficientes para pelear por la titularidad en un ataque que exige resultados inmediatos tanto en la Superliga helénica como en las competencias continentales.

