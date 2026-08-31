Messi “lanza un dardo” a México, en su VIDEO en el que anuncia su retiro de la Selección Argentina

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no vino solo. Tras confirmar el fin de su ciclo con la Albiceleste, el astro rosarino publicó en sus redes sociales un conmovedor video que recopila las luces y sombras de sus dos décadas vistiendo la camiseta nacional.

En la producción, el legendario '10' repasa desde la amargura de las finales perdidas y las duras críticas recibidas en el pasado, hasta el desahogo definitivo tras conquistar dos Copas América y la ansiada Copa del Mundo. Sin embargo, dentro del hilo narrativo del video, destaca una jugada como el verdadero punto de inflexión de toda su era dorada: el memorable gol anotado a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

GRACIAS PARA TODA LA VIDA 💙🇦🇷



El EMOTIVO video que subió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hvFgppoTXF — TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2026

El remate que cambió la historia en el Mundial Qatar 2022

Transcurría el minuto 64 en el Estadio Lusail y Argentina jugaba al borde del abismo tras haber caído en el debut ante Arabia Saudita. Fue entonces cuando Messi sacó un latigazo cruzado de zurda desde fuera del área que venció a Guillermo Ochoa, rompiendo la tensión y marcando el resurgimiento del equipo de Lionel Scaloni.

El propio video resalta aquel zarpazo como el parteaguas que destrabó las dudas y le dio el impulso anímico a la Albiceleste para enfilarse rumbo a la tercera estrella mundial.

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Un cierre monumental de Lionel Messi

Con este material audiovisual, el '10' deja en claro que el camino hacia el éxito no fue lineal. Tras tocar el cielo en Maracaná en 2021, revalidar el trono continental en 2024 y bordar la copa en Lusail, Messi baja el telón dejando un legado inoxidable. Se despide el máximo referente de una era, con la tranquilidad de haber transformado el sufrimiento en la época más gloriosa del futbol argentino.

