Vengo a trabajar: Fernando Gago lanza mensaje contundente para terminar con la polémica

El entrenador Fernando Gago ha sido oficializado como estratega de Necaxa y también presentado ante los medios de comunicación, enmedio de polémica por el antecedente con Chivas y Boca Juniors, a lo que el argentino buscó ser lo más tajante y claro al respecto.

Fernando Gago, de solo 39 años, ha tenido una carrera intensa este 2025 y en la que se ha visto envuelto en los señalamientos, recordando que en el marco del inicio del torneo Clausura 2025, dejó a las Chivas luego de aceptar una oferta de Boca Juniors.

Con Boca no logró tener éxito y fue despedido hace unas semanas y ahora Necaxa al tener el puesto vacante por la salida de Nicolás Larcamón quien tiene como destino Cruz Azul, ha llegado el nuevo estratega de los rayos hidrocálidos.

Fernando Gago revela su misión con Necaxa y busca terminar con polémicas

Fernando Gago quiso mandarle un mensaje a la afición, en relación de que trabajará como su principal misión y que aporatará sus conocimientos.

“Desde mi lado, le digo al hincha de que VENGO A TRABAJAR, que trato de sumar, en lo que pueda dar, de lo que pueda generarle al club

Agradecerle la posibilidad que me dieron en Necaxa, de dirigir otra vez un equipo en México

Fueron negociaciones fáciles durante esta semana, así que muy contento de estar acá y disfrutando este momento, y con muchas ilusiones por lo que viene”.

Fernando Gago, habla de Chivas y cierra el tema en su presentación con Necaxa

El estratega de los hidrocálidos, expuso en conferencia de prensa que recordando el tema con Chivas, fue un martes que recibió la oferta de Boca Juniors y un día después que le expresó al equipo mexicano que quería aceptar esa oferta y activar la cláusula de salida.

Explicó que esa posibilidad estaba en el contrato, que se podía pagar y que en sus sentimientos y deseos quiso ir a Boca Juniors.

Sostuvo que así fue, que Chivas sabe que así sucedió y que Necaxa también está al tanto de lo sucedido. “Habrá quien me quiera creer y quien no me quiera creer”, dijo en dos ocasiones Fernando Gago quien también recalcó que sería todo lo que diría sobre ese caso.