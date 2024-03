Presidente de la FIA quería impedir el Gran Premio de Las Vegas

Los escándalo no dan tregua en la Fórmula 1. Un día después de que se denunciara que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, había intentado intervenir en el resultado del Gran Premio de Arabia Saudita del año pasado, el mismo medio inglés ha revelado que el máximo mandatario del organismo quería impedir que se llevara a cabo el Gran Premio de Las Vegas, contrario a lo que él ha declarado en reiteradas ocasiones.

E-Prix de Ciudad de México de la Fórmula E Temporada 10 | Resumen completo

Según la investigación, Ben Sulayem pidió que no homologaran el circuito para que la carrera no se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, los inspectores no encontraron ninguna razón para que se pudiera calificar como “no seguro”, dicho trazado que fue uno de los últimos en el campeonato mundial de la Fórmula 1 del año pasado.

Esto contrasta con las mismas declaraciones de Ben Sulayem, quien ha asegurado a diversos medios de comunicación, que el Gran Premio de Las Vegas se realizó gracias a que él permitió que hubiera luz verde, a pesar de los restrasos en la construcción del circuito.

Te puede interesar: VIDEO: Filtran la discusión y ‘manoteo’ entre Christian Horner y Jos Verstappen

“Déjame darte un ejemplo de Las Vegas. El presidente de la FIA es el que firma la homologación para la nueva pista, o para todas las pistas. Yo lo apoyé. Podía haber dicho que no, pero en cuanto mi equipo dijo que era seguro... porque soy piloto, me preocupo por el bienestar de los pilotos y de la gente que les rodea, nuestro personal y los comisarios. Lo hice”, afirmó en una entrevista para GP Racing.

Visit Las Vegas

Las dos caras de Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem reiteró que fue gracias a su aval que se logró organizar Las Vegas. Sin embargo, la investigación saca a la luz que su verdadera postura era intentar impedirlo. No lo consiguió y fue entonces cuando optó por poner su imagen del mismo lado del de la Fórmula 1.

Te puede interesar: ¿Sergio “Checo” Pérez será el número 1 de Red Bull para el 2025? Mercedes confirma interés en Verstappen

“Fue algo grande. Si hubiera dicho que no, habría sido desastroso (para la Fórmula 1). Pero habría sido legal. Pero soy prudente porque amo este deporte. Al fin y al cabo, estamos en el mismo barco. Podemos tener misiones diferentes. Pero estamos en el mismo barco. No podemos dejar que el deporte se hunda”, dijo Ben Sulayem, recalcando que, según esto, estaba a favor del GP de Las Vegas.