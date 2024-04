Le llueven críticas al ‘Dibu’ tras su actitud frente al Lille

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero argentino que cobró fama a nivel internacional durante la Copa del Mundo de Qatar, vive y se siente cómodo en la polémica. Así lo demostró esta semana durante la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League, donde fue clave para que el Aston Villa lograra el pase a la siguiente fase en la tanda de penales contra el Lille en territorio francés. Su actitud después de atajar dos cobros en la tanda le ha vuelto a ganar críticas, a las que ya se unió un miembro de los rivales.

Se trata de Olivier Létang, presidente del Lille, quien en plática con uno de los medios más prestigiosos de Francia envió críticas veladas en dirección al guardameta sudamericano. Sucede que durante los tiros desde los once pasos, Martínez mandó a callar al graderío y realizó uno de sus típicos bailes. Sin embargo, fue cuando pedía un balón para que su compañero pudiese disparar, que el central le mostró la amarilla. A pesar de que ya había visto la preventiva durante el tiempo, regular, no fue expulsado.

VIDEO | El poder destructor de Jaime Munguía

Te puede interesar: Diego Balleza pide más reflectores para la disciplina de clavados

Lo anterior se debe a que las reglas publicadas por el International Board establecen que las amonestaciones recibidas durante los 90 minutos y el tiempo extra no contarán en la tanda de penales. Esto, sin embargo, no prevendrá que ‘El Dibu’ se pierda la ida de las semifinales frente al Olympiacos el jueves 2 de mayo en territorio británico. El portero acumuló tres tarjetas amarillas y no ha podido escapar a la sanción.

¿Qué dijo el presidente del Lille contra ‘Dibu’ Martínez?

“No quiero que nos dediquemos a hablar de este chico que tiene una actitud que no es la de un deportista de muy alto nivel”, mencionó el presidente del Lille a un medio de su país. Oliver Létang no quedó nada contento con las acciones del portero campeón del mundo.

“En el deporte de alto nivel, en la victoria o en la derrota, hay que mantener la calma y la elegancia, por eso prefiero que nos centremos en nosotros mismos y saquemos todos los aspectos positivos”, sentenció el dirigente.

Te puede interesar: El Matador Luis Hernández tiene claro quién debe ser el “9” de México en Copa América