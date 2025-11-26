El mensaje de Nicolás Larcamón para Andrés Gudiño

En la Máquina de Cruz Azul se alistan para los Cuartos de Final en donde enfrentarán al Guadalajara con la baja del portero colombiano, Kevín Mier que no podrá estar debido a la lesión que sufrió en el duelo en contra de Pumas la última jornada de la fase regular.

Apoyo total de Larcamón a Gudiño

Nicolás Larcamón habló sobre la confianza que tienen en el interior del grupo en Andrés Gudiño, guardameta que será el encargado de resguardar los tres palos celestes en lo que queda del 2025.

"Mirá, la verdad que Andrés es un jugador al que no hace falta transmitirle confianza. Primero, es un jugador con un carácter muy bueno, muy positivo, muy inteligente, con mucha hombría para asumir el momento en que le toca saltar como titular después de un proceso en el que empujó desde el lugar que le tocó, siempre siendo un referente muy positivo para la interna del vestuario. Trabajó y se preparó como si fuera a jugar al otro día, sosteniéndose siempre en esa consistencia de trabajo y preparación, fundamentales para que, cuando las circunstancias lo requieran, esté preparado. Y así se da, en un contexto muy natural, en el que lastimosamente hay un compañero que se lesiona, pero él está preparado no solo en lo físico y en lo futbolístico, sino también en lo mental y emocional. Es un jugador con mucho aplomo y consistencia en todo sentido para asumir muy bien este momento", mencionó Larcamón en conferencia de prensa.

Por otro lado, Larcamón aclaró que su esquema no cambiará debido a la ausencia del guardameta colombiano ya que tanto Mier como Gudiño tienen estilos similares bajo la portería.

"La verdad es que tanto Andrés como Kevin tienen un perfil de juego muy parecido en lo que es la fase con pelota y la construcción baja. Indudablemente, Kevin supo destacar y evidenciar recursos muy buenos, pero Andrés tiene la capacidad, el trabajo y la interpretación táctica para ejecutar de muy buena manera ese tipo de construcción, cada uno con sus virtudes y rasgos. Confío mucho en que la propuesta y la identidad nuestra no cambian por no estar Kevin y por tener que atajar Andrés. Al contrario, siento que la gran noticia es que tanto Andrés como Manuel, que viene como tercer arquero del plantel, tienen un perfil que permite que la identidad del juego no mute, y eso es una gran noticia. Confío mucho en Andrés en cuanto a su hombría, su inteligencia y su capacidad para asumir un contexto de mayor presión. Tenemos el antecedente inmediato de cómo le tocó saltar a la cancha en el Clásico con América, y su respuesta fue muy a la altura. Confío en que todo lo que se nos viene con Andrés tiene muy buenas perspectivas, a pesar de la molestia y la bronca que genera la lesión de Kevin", finalizó Larcamón.

