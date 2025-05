Fue pichichi en España, campeona de Supercopa y hoy festeja un título de Liga MX Femenil

Después de cinco años en la Liga BBVA MX Femenil, finalmente Charlyn Corral consiguió su primer título tras derrotar al América 3-2 en el marcador global de la Final del Clausura 2025.

En su estancia con las Tuzas durante esta media década, la delantera se convirtió en la primera y única tetracampeona de goleo, además de haber perdido dos finales en el pasado.

¿Qué dijo Charlyn Corral después de ser campeona con Pachuca?

Después de levantar el trofeo y recibir su medalla por el título dirigió unas palabras. “Sé cuánto trabajo hay detrás, confío mucho en mí, confío en que, les digo mucho que cuando gané el pichichi fue la tercera vez, dos veces me quedé muy cerca, y mi tercera fue la vencida y yo sabía que aquí iba a ser lo mismo”, comentó, “[...] nadie quiere perder, pero cuando perdí mi segunda final dije no voy a bajar los brazos, no voy a tirar la toalla y mi tercera será la vencida”.

Terminó por cumplirlo, pues tras caer ante Chivas en dos ocasiones distintas y una contra el propio América ahora logró imponerse, con doblete en la final de ida, para así asegurar la victoria de su equipo y su primer título en México.

¿Por qué Charlyn Corral escogió jugar para Pachuca?

En los cinco años que lleva con el conjunto hidalguense, Corral se ha convertido en una referente. Es la máxima goleadora del equipo, además de tener el récord de goles más anotados en un solo semestre con un total de 21.

Pero cuando llegó a México lo hizo proveniente del futbol de Europa y su llegada a Pachuca siempre fue una interrogante, pues recibió ofertas de otras escuadras. “Cuando yo escogí Pachuca no me fui al camino fácil, a lo mejor todo el mundo pensó que me iba a ir a los que ya habían sido campeones, a otro título, pero esa no es Charlyn”, constató, “Charlyn siempre quiere ser diferente, siempre quiere picar piedra, no importa lo que cueste, y cuando yo tomé la decisión de venir a Pachuca era para eso, para ser campeona” y ahora, como máxima ídola del equipo, lo logró.