¡BYE DE LA NORIA! La primera baja de Cruz Azul tras el título en la Concachampions

Después de alcanzar el tan anhelado título de la Concacaf Champions Cup 2025 , Cruz Azul vivió un semestre lleno de emociones, pero también de desafíos. Mientras la plantilla disfruta de sus tres semanas de vacaciones tras el logro, la directiva celeste ya está trabajando en lo que será la estructura de La Máquina para la siguiente temporada.

¿Primer adiós tras el título?

La primera gran baja en el club llegó en el área del cuerpo técnico. Fuentes cercanas a la directiva han confirmado que Rubens Valenzuela, el preparador físico que llegó a principios de año, no continuará en Cruz Azul. Según se ha revelado, su contrato no será renovado, y La Máquina buscará nuevas alternativas en la metodología de entrenamiento para preparar a los jugadores para los próximos retos.

A pesar de que Valenzuela estuvo involucrado en el proceso que llevó a Cruz Azul al campeonato de Concachampions, la relación con el club no fue suficiente para garantizar su continuidad. Las recientes declaraciones del preparador físico en redes sociales, donde mencionó que en el fútbol “lo que hiciste ayer ya no cuenta”, no cayeron bien dentro de La Noria, alimentando la decisión de su salida.

Con su partida, Cruz Azul apostará nuevamente por la incorporación de tecnología avanzada y software de inteligencia deportiva para sus entrenamientos. Este cambio en la metodología de trabajo se considera clave para potenciar aún más el rendimiento físico de los jugadores y mantener a La Máquina en la cima, donde ahora ocupa un lugar importante con su reciente logro internacional.

¿Qué sigue para Cruz Azul?

El proceso de reestructuración no termina aquí. La salida de Vicente Sánchez del banquillo es otro tema pendiente que preocupa a los directivos de La Máquina. Fuentes cercanas al club han indicado que la relación entre Sánchez y la directiva no terminó de la mejor manera, debido a diferencias en la integración con el proyecto. Aunque Cruz Azul aún tiene algunos desafíos por delante, la prioridad está en estructurar el equipo de cara al Apertura 2025.