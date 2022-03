Suspenden primera ronda de The Players; Ancer logra terminar

The Players Championship, considerado el quinto major del golf, no ha podido completar este jueves la primera ronda en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, Florida. Tras varios retrasos por lluvia, la jornada continuará mañana.

Después de atrasar el inicio del juego una hora, las tormentas en la zona provocaron una interrupción durante más de cuatro horas, la cual impidió que todos los jugadores terminaran su primer recorrido ya que, retomado el juego, la falta de luz en el campo provocó la suspensión.

Líderes provisionales en The Players

Por el momento, el británico Tommy Fleetwood y el estadounidense Tom Hoge lideran la competencia con 66 impactos, es decir seis bajo par. A ellos les siguen un cuarteto de jugadores conformado por los estadounidenses Kramer Hickok y Keith Mitchell, el chileno Joaquin Niemann y el indio Anirban Lahiri.

El mexicano Abraham Ancer fue otro de los que pudo finalizar su jornada. Con un score de 68 golpes, cuatro bajo par, “El Turco” se posicionó en el séptimo puesto.

“Todos llegamos preparados a que hubiera una demora. Sabíamos que el clima no iba a ser bueno, pero me sentí bien. No pegué muy bien de salida, lo que no es muy normal en mi juego, y no sabía si iba a salir la pelota al fade o al draw, pero me mantuve en juego y por suerte pegué muy bien mis fierros y acerté muchos greens. El campo estuvo más accesible, pero también un poco raro. Estamos acostumbrados a jugar esta cancha firme y rápida y hoy había algunas banderas en una posición en la que la bola regresaba mucho, por lo que había que tratar de quitarle spin a los tiros, por lo que jugó un poco diferente”, declaró.

“Mi mejor birdie fue el último, quería jugar bogey free, es un campo que te penaliza mucho si fallas, pero estoy contento con mi ronda. Es bueno haber podido terminar y no tener que despertarme a las 4 de la mañana para jugar un par de hoyos”, añadió.

Por su parte, el otro representante del golf nacional, Carlos Ortiz, solo pudo completar tres hoyos, mismos en los que registró un birdie.