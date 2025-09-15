¡Inédito! Por primera vez en la historia Chivas se llevó los dos Clásicos Nacionales

El Clásico Nacional vivió un capítulo inédito en septiembre de 2025. Por primera vez desde la creación de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, las dos máximas categorías de Chivas conquistaron el partido ante América.

En la rama varonil se impusieron 2-1 con goles de Roberto Alvarado y de Armando González; mientras que en la femenil fue con un doblete de Denise Castro. Un fin de semana histórico para el conjunto rojiblanco que sacude la rivalidad más grande del futbol mexicano.

Chivas se impuso al América en el Clásico Nacional

El primer golpe lo dio el equipo varonil en la octava jornada. Chivas derrotó al América 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El triunfo resultó doblemente simbólico: fue el primero en temporada regular en varios años y además se consiguió como visitante, frente a una afición americanista que abarrotó las tribunas. Los goles del “Piojo” Alvarado y la “Hormiga” encendieron al Rebaño, que bajo la dirección de Gabriel Milito rompió una racha adversa y demostró carácter en el duelo más esperado del calendario.

Además de esto, este resultado sacó al equipo de los últimos puestos de la clasificación general. Ahora están en la posición doce con siete unidades, que se traducen apenas a dos victorias, pero una ante el acérrimo rival.

Chivas Femenil derrotó al América con doblete de Denise Castro

Unas horas después, el turno fue de Chivas Femenil, que sorprendió al América con un 0-2 en la Jornada 11 del Apertura 2025. La gran figura fue Denise Castro, quien firmó un doblete para silenciar al Estadio Ciudad de los Deportes. Primero aprovechó un pase filtrado de Carolina Jaramillo para definir cruzado y abrir el marcador. En la segunda mitad, remató con potencia dentro del área para liquidar el encuentro.

El triunfo no solo significó tres puntos vitales, también cortó la hegemonía que América había impuesto en los últimos clásicos femeniles. La victoria rojiblanca reavivó la ilusión de cara a la Liguilla y reforzó el proyecto encabezado por el técnico Antonio Contreras.

Primera vez que Chivas derrota al América en sus dos máximas categorías

Aunque Chivas había logrado victorias importantes en clásicos pasados en ambas ramas, nunca antes se había dado una coincidencia de triunfos en la misma temporada regular. En ediciones anteriores, mientras las mujeres ganaban, los hombres empataban o caían, y viceversa.

Por ejemplo, en el Apertura 2019, Chivas Femenil derrotó 4-2 al América, pero en varonil las Águilas se impusieron 4-1. En el Guardianes 2021, las rojiblancas vencieron 4-2 en el Azteca, mientras los hombres fueron goleados 3-0. Incluso en el Clausura 2024, cuando Chivas Femenil ganó 2-1, el clásico varonil terminó sin goles.

Lo ocurrido en septiembre de 2025 rompe esa dinámica: ambos equipos rojiblancos salieron victoriosos en el mismo torneo, y además lo hicieron como visitantes en la Ciudad de México.

