Tabla al momento de la Liga BBVA MX Femenil tras 5 jornadas

Han transcurrido ya cinco jornadas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y América se mantiene como líder general de la competencia, siendo también la mejor ofensiva y defensiva del circuito hasta el momento.

Te puede interesar: Futbolistas protagonizan pelea en el Juárez vs Tijuana VIDEO

Pachuca, por su parte, que llegaron como actuales campeonas han descendido puestos en la tabla, pues ya conocieron una derrota en lo que va del semestre.

Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tijuana | Jornada 4 | Apertura 2025

Lo mejor de la quinta jornada de la Liga MX Femenil

La fecha arrancó con la derrota de Querétaro de dos goles ante Atlético San Luis. Las potosinas se llevaron los tres puntos gracias al gol tempranero de Enyerliannys Higuera (min. 9), 20 minutos más tarde repitió dosis la misma futbolista.

Zapopan recibió el partido entre Cruz Azul y Chivas, que terminó igualado. La Máquina inauguró el marcador con un gol de vestidor de Aerial Chavarin y fue hasta los últimos minutos del partido que el Rebaño igualó con un remate de Alicia Cervantes.

En más actividad en Jalisco, Atlas cayó por una goleada de 3-0 ante Tigres. Las Amazonas se impusieron con goles de Diana Ordoñez, Jennifer Hermoso y María Sánchez, con lo que se comprueba que los refuerzos para la campaña han servido frutos.

El otro equipo de Monterrey, las Rayadas golearon 5-0 a Mazatlán. Cinco delanteras distintas anotaron: Latty Martínez, Alejandra Lua, Diana Evangelista, Lucia García y Christina Burkenroad.

También hubo duelo fronterizo. Juárez visitó a Tijuana en una victoria de 2-0 para las Bravas con goles de Liliana Mercado y Jasmine Casarez; pero el protagonismo fue para Miah Zuazua y Natividad Martínez, quienes tuvieron un conato de bronca dentro del terreno de juego.

En el Estadio Cuauhtémoc, Pumas logró una victoria importante como visitante, con goles de Julissa Dávila y Laura Herrera, mientras que Yanin Madrid descontó para Puebla sin lograr evitar el descalabro.

Necaxa 0–4 América: América volvió a brillar con otra goleada, esta vez de visita, con doblete de Scarlett Camberos, más los tantos de Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar, consolidándose como líder del torneo. Alcanzaron 15 puntos de 15 posibles, con un total de 22 goles a favor y sólo uno recibido.

Pachuca se repuso de su caída anterior, impuso condiciones ante Santos con un partido equilibrado y goles de Charlyn Corral, Nina Nicosia y Ohale Osinachi; Mayra Santana descontó por las laguneras; las Tuzas están en el sexto puesto de la tabla.

Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil al momento

América, siendo líder se enfrentaría a Chivas, octavo de la clasificación; Tigres se vería las caras ante Juárez; Pumas se mediría a Pachuca mientras que Toluca, que derrotó a León por la mínima en esta jornada, se enfrentaría a Rayadas.

Te puede interesar: Ella es Alondra González, la exfutbolista de la Liga BBVA Femenil que apoya al Chicharito y sus comentarios

Tabla de goleo individual al cierre de la jornada:

