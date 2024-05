Las primeras bajas de Pumas tras quedar afuera del Clausura 2024

Los Pumas de la UNAM quedaron fuera del torneo Clausura 2024 y ya piensan en las primeras bajas que tendrán de cara al siguiente torneo. El equipo felino dejó una mala imagen en su último duelo de la campaña en CU, en donde fue superado 2-0 ante Cruz Azul

“Se traslada al futbolista, no sabemos si se traslada yo no lo noto, la institución ha ganado títulos seguidos hay que ser cuidadosos con esas declaraciones porque buscamos meternos en la cabeza del futbolista, tenemos claro que no nos sobra nada, y cuando creemos que nos sobra algo vamos a estar en problemas y nuestro único objetivo es competir al máximo, después ese tipo de mensajes yo no los consumo”, insinuó Martín Anselmi tras superar a los Pumas en los cuartos de final.

Estos jugadores saldrían de Pumas

Una de las bajas sería Christian Tabó, el delantero uruguayo no supo acomodarse en el cuadro de Gustavo Lema y sumó muy pocos minutos en el torneo. Otros nombres como el mediocampista Jesús Molina o el defensor Adrían Aldrete estarían con medio pie fuera del equipo de cara al torneo Apertura 2024. También, el futuro de Eduardo Salvio en Pumas se mantiene en el aire.

“Son series de 180 minutos los detalles están en juego, un detalle te puedo cambiar la eliminatoria, allá pudimos traer un mejor marcador, acá tuvimos la de Rodrigo, un cabezazo, pero no es fácil jugar este tipo de partidos, después Pumas yo lo felicito, fueron valientes, compitieron con uno menos, eso nos lleva a los límites, ahí es más difícil jugar”, fueron las palabras del DT de la máquina tras avanzar a las semifinales del torneo Clausura 2024.

Los Pumas de la UNAM deberán renovarse para luchar por el título el siguiente torneo y acabar con una sequía de 13 años sin levantar un título de la Liga BBVA MX.