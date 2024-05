Lo quieren en Pumas: El DT que sondean de cara al Apertura 2024

El proyecto de Gustavo Lema corre peligro en Pumas de cara al Apertura 2024. El DT argentino no es del agrado de la afición auriazul y dejó una mala imagen en la ida de los cuartos de final ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Te puede interesar: Pumas pasa por una de las peores rachas de su historia

Comienza la danza de nombres para el banquillo de Pumas

Pumas estaría en busca de nuevos protagonistas para su banquillo y uno de los nombres que habrían sondeado es el de Memo Vázquez. Recordemos que Lema llegó al banquillo universitario tras la salida de Antonio Mohamed a finales del 2023. Otro de los nombres que podrían llegar al conjunto de la UNAM es Nicolás Larcamón.

“Tratamos de mantener los pies en la tierra, mantener la calma. Hoy fue una serie dura, ya estamos viendo los play-offs (para analizar el rival) una serie no termina hasta que te llevas el triunfo en casa. Son muchos partidos seguidos y nos estamos preparando para el rival que nos toca, estamos contentos por llegar a una semifinal. Los jugadores siempre compitieron”, fueron las palabras de Martín Anselmi tras vencer a Pumas en los cuartos de final.

Cruz Azul superó por completo a Pumas y va por Rayados

La máquina fue superior a los felinos y ahora estarán enfrentando a Rayados en la fase de semifinales.

“Yo creo que es difícil en el fútbol, hay que intentar, mantener el equilibrio es difícil porque hoy estas acá y mañana allá, nosotros los entrenadores estamos solos porque al final las decisiones en el buen sentido tengo un equipo que sin ellos no podríamos hacer el transmitir al equipo lo que hacemos, pero cuando se apagan los focos estamos solos, empieza y al final somos los que nos contamos, y si yo me cuento que soy un fenómeno y si me cuento lo contrario también sería un problema, al final lo que te contás es lo que transmitis, es un orgullo que el equipo esté donde esté lo de los jugadores y la afición ", sentenció Anselmi tras avanzar a sus primeras semifinales en el futbol mexicano.

Te puede interesar: La buena noticia que recibió Pumas tras la eliminación