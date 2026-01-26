HIGHGUARD debuta con una propuesta que busca redefinir el shooter en 2026 ¿Estará a la altura?
El nuevo free-to-play de ex desarrolladores de Titanfall y Apex Legends apuesta por incursiones tácticas, monturas y asaltos estratégicos para destacar en un género saturado
Este 26 de enero de 2026 marca el lanzamiento oficial de Highguard, el shooter PvP gratuito desarrollado por Wildlight Entertainment, un estudio independiente fundado por veteranos detrás de Titanfall y Apex Legends. Tras una revelación enigmática como cierre de The Game Awards 2025 y varias semanas de silencio, el título finalmente llega a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una propuesta que intenta diferenciarse dentro del competitivo mercado de los hero shooters.
Desde sus primeras partidas, Highguard deja claro que no se trata de un shooter tradicional. Su estructura se basa en un modelo de dos fases: primero, los equipos compiten por obtener el artefacto conocido como Shieldbreaker; una vez asegurado, el enfrentamiento evoluciona hacia una etapa de asalto estructurado, donde el objetivo es derribar la base rival. Este planteamiento introduce un ritmo distinto, más cercano a las incursiones tácticas que a los modos de eliminación directa, y obliga a una mayor coordinación entre jugadores.
En términos de jugabilidad, el título destaca por su movilidad y variedad de combate. Highguard combina enfrentamientos a pie con secciones de monturas y vehículos en mapas amplios, lo que pone un fuerte énfasis en el posicionamiento, la velocidad y la lectura del terreno. A esto se suman habilidades especiales y un arsenal que mezcla armamento futurista con elementos de corte mágico, aportando una identidad visual y mecánica particular.
Highguard es un shooter de incursión PvP 🔫🔥— TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) January 26, 2026
Estrategia, tensión y combates de alto riesgo donde cada decisión cuenta 🎮⚡
Entrar es fácil… salir con vida no tanto.#Highguard #PvP #Shooter #Gaming #AztecaEsports pic.twitter.com/WXGrk8x171
Sin embargo, su camino previo al lanzamiento no estuvo exento de obstáculos. La recepción inicial tras su anuncio fue irregular, con críticas dirigidas principalmente a su estrategia de marketing y a la falta de comunicación por parte del estudio. Aun así, los jugadores que accedieron anticipadamente han reportado sensaciones positivas, resaltando la fluidez del combate y el potencial de su diseño.
En conclusión, Highguard llega con ideas ambiciosas y una clara intención de romper esquemas dentro del PvP. Aunque enfrenta el reto de ganarse la confianza del público, su propuesta híbrida y su enfoque estratégico podrían convertirlo en un contendiente interesante en la escena competitiva de 2026, siempre y cuando su evolución post lanzamiento esté a la altura de lo prometido.