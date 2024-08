Las primeras palabras de Álex Padilla tras su debut con el Athletic de Bilbao

El pasado jueves 15 de agosto del 2024, el mexicano Álex Padilla logró hacer su debut en LaLiga con el Athletic de Bilbao en la primera jornada del torneo ante el Getafe. El encuentro terminó empatado 1-1.

El arquero tuvo un gran encuentro al hacer atajadas clave que evitaron la derrota. Con su actuación, se volvió tendencia en redes sociales ya que los aficionados mexicanos estuvieron pendientes de él, al ser considerado como una de las futuras estrellas para la Selección Mexicana.

Las primeras palabras de Álex Padilla

Este viernes 16 de agosto del 2024, el conjunto del Athletic Club publicó en sus redes sociales las primeras palabras de Álex Padilla tras finalizar el encuentro. El mexicano reveló que terminaron con un sabor agridulce ya que querían los tres puntos en casa.

“Sí sabíamos qué el Getafe pues se iba aprovechar mucho del balón parado, de todas esas acciones donde ellos son muy poderosos, con gente muy grande y bueno, pues nos toca seguir trabajando, se nos queda un sabor agridulce porque obviamente nosotros queríamos los 3 puntos y con este empate lo único que nos queda es seguir trabajando”.

Además, detalló que se sienten muy orgulloso de él por su debut, que es algo que ha trabajado por mucho tiempo, que ha tenido que pasar por cosas difíciles y agradeció a todos por la oportunidad.

“La verdad que estoy muy orgulloso de mí mismo, vengo trabajando mucho. He pasado por momentos para mí muy difíciles, al final pues la vida me ha dado está oportunidad que debo disfrutarla al máximo. Estoy muy agradecido al club, al míster, a mis compañeros que me hacen sentir desde el primer momento uno más y nada, San Mames increíble. Muy agradecido a San Mames y lo único que me queda es seguir trabajando”.

🔝 "𝗛𝗮 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗶́𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗿𝗼𝗷𝗶𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗺𝗲́𝘀, 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘆 𝗺𝘂𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼" 💪 “Al final, la vida me ha dado esta oportunidad que debo disfrutarla al máximo” 🎙 Alex Padilla, tras su debut como león… pic.twitter.com/50go3oaoSm — Athletic Club (@AthleticClub) August 16, 2024

