5 pro tips que debes saber antes de jugar Hogwarts Legacy

Al principio Hogwarts Legacy podrá parecer un juego bastante abrumador ya que el mundo abierto es bastante extenso y cuenta con muchos secretos por descubrir, pero no te preocupes aquí te decimos 10 tips para que aproveches al 100 este videojuego.

Pro Tips para Hogwars Legacy

Extiende tu inventario: Cuando comenzamos nuestra aventura el espacio de nuestro inventario es muy reducido podremos tener cuando mucho hasta 5 prendas por eso te recomendamos hacer todos los acertijos de Merlín para poder ampliar este espacio.

Vende tu inventario: Podrás destruir tu inventario para poder hacer espacio pero te recomendamos venderlo para genera más dinero, además toma en cuenta que los legendarios valen mucho más dinero.

Cofre con un ojo: Seguramente te toparas con muchos cofres que no podrás abrir uno de ellos cuenta con un ojo que siempre te estará observando, para poder abrir este cofre solo tendrás que usar tu hechizo de Desilusión para desaparecer y acercarte al cofre sin que te vea.

Cambiar apariencia: Cuando vestimos a nuestro personaje evidentemente escogeremos los que mayor nivel tengan, pero seguramente muchos no te van a gustar su apariencia, no te preocupes ve a tu inventario de ropa y antes de darle click al atuendo te aparecerá un recuadro con la opción de cambiar apariencia, ahí podrás elegir el que más te guste conservando el nivel de la ropa.

Combate: Si decides entrar en combate con oponentes más fuertes te darás cuenta que al iniciar una pelea automáticamente pondrán su escudo, ponte a cubierto y usa el hechizo de desaparición para que no te vean y este escudo lo desactivaran dándote la oportunidad de elevarlos por los aires y dando tú mejor ataque.

