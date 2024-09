La probable alineación de Pumas para enfrentarse a Xolos

Pumas y Gustavo Lema deberán seguir por la senda del triunfo para volver a ganarle el cariño de la afición auriazul. El cuadro felino sabe de la importancia de salir de la mala racha.

“No habíamos estado acertados pero no es nada mas el tema de la linea de cuatro o cinco. No habíamos dado buenas actuaciones. Regresar el 0 nos da solidez. Los que ejecutamos en la cancha somos nosotros. Tuvimos tres partidos donde no estuvimos a nuestro nivel. Para esta plantilla, hay que pelear en los primeros lugares. Tuvimos un bache pero la realidad es que trabajamos al máximo y tenemos calidad. La afición está en todo su derecho de exigir. Lo viví en mis inicios como titular en Pumas. Gustavo tiene la espalda para aguantar todo”, mencionó el portero de Pumas, Julio González, previo al encuentro ante Xolos.

La posible alineación de Pumas

Los felinos irían con esta alienación al duelo ante los de Tijuana: Julio González, Lisandro Magallán, Rubén Duarte, Robert Ergas, Nathan Silva, José Caicedo, Piero Quispe, Ulises Rivas, César Huerta, Guillermo Martínez e Ignacio Pussetto.

“El equipo tiene que ganar. Sea cual sea la circunstancia lo debe hacer. El ánimo del grupo estaba afectado. El partido con Atlas fue bueno, pero es de resultados. Con esta victoria estamos ilusionados de encontrar la mejor versión. La realidad es que la afición está en su derecho de exigir. Por algo es la más grande de México y que nos acompaña a todos lados. No no sirve ganar uno y luego perder otro. Lo único que los puede ilusionar es ganando partidos”, fueron las palabras de González acerca de la irregularidad del equipo en este torneo Apertura 2024.

Pumas espera repetir lo que logró Mohamed, cuando llevo al equipo hasta la instancia de semifinales. Gran parte de la afición ha sido muy crítica con el DT argentino, Gustavo Lema, quien deberá seguir sumando nuevas victorias si quiere seguir en el banquillo felino. Los Pumas están por cumplir casi 14 años sin títulos y esta sequía tiene ya impaciente y descontenta a toda la afición auriazul.

“Con el plantel que tenemos, podemos jugar mucho mejor. Hicimos buen inicio del torneo, pero tuvimos un bache. Con Puebla no fue el mejor partido pero se ganó. El techo es más alto y tenemos que seguir mejorando”, sentenció Julio previo al partido ante Xolos.

