La probable alineación de Pumas para el duelo ante Querétaro

Los Pumas de la UNAM enfrentan a Querétaro en la segunda jornada del torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Lema quiere mejorar lo logrado el pasado torneo, cuando cayó en los cuartos de final ante Rayados de Monterrey.

Los Pumas de la UNAM quieren acabar con una sequía de 14 años sin títulos en la liga MX. El equipo universitario ha tenido refuerzos para este torneo, ellos son Adalberto Carrasquilla y Alex Padilla. Una de las sorpresas del torneo ha sido la aparición del joven canterano Pablo Lara en la portería.

¿Alex Padilla el mejor portero del Clausura 2025?

“Estuve desde la sub-18 y sub- 20. En este año se juega el Mundial Sub-20 en el que he tenido ya un proceso largo. La verdad es que este año se inició con el pie derecho con el debut, que era uno de mis objetivos. También quiero seguir jugando con Pumas y otro de mis objetivos es jugar el Mundial Sub-20 con México”, fueron las palabras del joven guardameta acerca de la posibilidad de jugar con la Selección mexicana.



Por otra parte, aseguró que se ha sentido apoyado por la plantilla tras su estreno en el torneo.

“Pues antes mucho apoyo, un poco más serio. Me dijeron que tenía todo para demostrar, que mi trabajo es el que me había puesto donde estaba. Me dijeron que lo hiciera serio y como lo sé hacer. Ya después, del partido me felicitaron, me dieron mucho apoyo y me dijeron muchas felicidades, que lo merecía. Los compañeros y el entrenador estaban cuidándome de que no hiciera cosas fuera de la cancha”, dijo Lara.

La posible alineación de Pumas para el partido contra Querétaro de jornada 2 en el Clausura 2025

Para el duelo ante los Gallos Blancos, esta sería la alineación titular de Gustavo Lema: Pablo Lara, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Pablo Bennevendo, Robert Ergas, Rubén Duarte, José Caicedo, Piero Quispe, Ulises Rivas, Rogelio Funes Mori y Ali Avila.

Pumas espera volver a ilusionar a su afición y ser un equipo más regular en el torneo Clausura 2025. El estratega argentino, Gustavo Lema, fue renovado por 18 meses y espera volver a ganarse la confianza de los fans universitarios, ya que de no tener buenos resultado este semestre podría significar su salida del club auriazul.



