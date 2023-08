‘Profe’ Cruz habla de la decisión de dejar a Jaime Lozano en la Selección Mexicana

Tras la ratificación de Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana para el resto del proceso mundialista, el experimentado ‘Profe’ Cruz considera una decisión merecida y justa a pesar de que se optó por un nombre con menor experiencia.

El estratega mexicano con una trayectoria de más de 15 años en la Liga BBVA MX habló en exclusiva con Azteca Deportes para opinar acerca del nombramiento definitivo del timonel de la Selección Mexicana.

Es justo y merecido, considera el ‘Profe’ Cruz

“Jimmy llegó como un bombero, en unas circunstancias totalmente adversas y fue capaz junto con su cuerpo técnico y jugadores de conseguir la Copa Oro, por consiguiente para mí es algo justo y merecido”, destacó José Guadalupe Cruz.

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente la Federación Mexicana de Futbol anunció que Lozano seguirá lo que resta del ciclo de cara al Mundial del 2026 que se jugará en casa, junto con Estados Unidos y Canadá como sedes.

“Muchos pueden decir con absoluta certeza de que no ha ganado nada, que las oportunidades que ha tenido en la LIGA BBVA MX no le ha ido de todo el bien, que tiene poca experiencia, con todo eso, agarro un barco que se estaba hundiendo y aun así con un proceso que no inició, con una selección que él no eligió y con un periodo de trabajo que tampoco tuvo, ganó la copa”, dijo.

Para el ‘Profe’ Cruz no importa si Estados Unidos y Canadá llevaron selecciones alternas a la pasada Copa Oro, ya que lo fundamental fue el trabajo que desempeñó Lozano.

“Quizá otro aspecto que se puede cuestionar de la decisión era el otro nombre de Ignacio Ambriz, quien tenía la experiencia, los logros y la trayectoria, pero para mí es una decisión acertada y espero que le vaya muy bien”, concluyó.

Actualmente el entrenador mexicano que fue campeón con Atlante, se mantiene esperando una nueva oportunidad en el máximo circuito, a pesar de que ha recibido ofertas de la Liga de Expansión.

