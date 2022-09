Osorio critica al Tata Martino por olvidar a México y ver a Argentina

Tras las dudas que sigue dejando la Selección Mexicana después de la última Fecha FIFA, el Tata Martino sigue siendo blanco de críticas, pues ahora Juan Carlos Osorio, extécnico del conjunto azteca, cuestionó el trabajo que está haciendo.

Hace unos días el Tata Martino no estuvo presente con la Selección Mexicana ya que se fue a ver al conjunto de Argentina, rival en Qatar 2022, hecho que ‘molestó’ en cierta medida al Profe Osorio, pues el colombiano ha dado su postura al respecto.

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

Juan Carlos Osorio cuestiona al Tata Martino

En entrevista con ‘ESPN’, Juan Carlos Osorio habló de las acciones del Tata Martino, recordando este capítulo con Argentina, reconociendo que entiende el por qué lo hizo, pero de haber estado en su lugar, el Profe hubiera decidido lo contrario.

“Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario”, dijo Juan Carlos Osorio.

Aunado con esto, Osorio mencionó que esta Fecha FIFA era ‘la última oportunidad’ del Tata Martino de levantar el ánimo a sus jugadores y hacer un mejor grupo de cara a Qatar 2022, misma que habría desperdiciado, pues ver a Argentina en vivo no tendría mucho sentido.

“Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana”, sentenció.

La Selección Mexicana perdió por 3-2 ante Colombia en su último partido; le restan juegos contra Irak y Suecia previo a su debut en el Mundial de Qatar 2022 ante la Polonia de Robert Lewandowski.