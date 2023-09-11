Programa Completo: Ritual El Resumen | Semana 1

Los Dallas Cowboys aplastaron este domingo, con una brillante exhibición de su defensiva, 0-40 a los New York Giants en partido de la semana uno de la temporada 2023 de la NFL.

Fue la segunda victoria más amplia en la historia de los juegos entre estas dos franquicias que datan de 1960. La número uno fue un triunfo de Dallas por 52-7 el 18 de septiembre de 1966.

¿Son los Cowboys contendientes al título de la NFL? Lo respondemos en Ritual El Resumen.

Semana 1 llena de sorpresas

Pero no fue lo único destacado de la Semana 1 de la NFL, que comenzó de manera sorpresiva con una victoria a domicilio de los Lions a los Chiefs, uno de los firmes candidatos al Super Bowl.

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