Programa completo: Ritual El Resumen | Semana 2

¡Regresa Ritual El Resumen! Bienvenidos al programa más divertido de la NFL, en donde podrás ver todos los touchdowns del fin de semana en compañía de los expertos de El Ritual.

El triunfo de los Miami Dolphins en casa de Nueva Inglaterra; la segunda victoria de los San Francisco 49ers en la temporada, y las secciones de ALV, Perro Oso, y Stalker NFL, que caracterizan este programa, para que te puedas enterar de cada detalle del emparrillado de una manera diferente.

No te pierdas Ritual El Resumen todos los lunes a las 5PM EN VIVO y a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.