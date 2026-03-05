¿POLÉMICA? El Clásico en el que estará el ‘Gato’ Ortíz en la Jornada 10 de Clausura 2026

El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava fue designado para dirigir el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, duelo correspondiente a la Jornada 10 del Liga BBVA MX en el torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco y reunirá a los dos equipos de la ciudad en un momento en el que ambos se mantienen dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla.

La designación del silbante vuelve a poner su trabajo bajo la lupa. Tras su participación en distintos clásicos del futbol mexicano, las decisiones de Ortiz han generado debate entre los aficionados, motivo por el cual su desempeño suele ser seguido de cerca en partidos de alta rivalidad.

Para este compromiso, el respaldo tecnológico desde el VAR estará a cargo de Erick Yair Miranda y Katia Itzel García, quienes tendrán la responsabilidad de revisar las jugadas clave del encuentro tapatío

Eel conjunto rojiblanco dirigido por Gabriel Milito llega ubicado en el tercer lugar de la clasificación con 18 puntos. Guadalajara inició el torneo con seis victorias consecutivas, aunque en sus compromisos más recientes registró dos derrotas frente a Cruz Azul y el Toluca. (El equipo no tuvo actividad a mitad de semana en la Jornada 9, por lo que llega al clásico tras un periodo de descanso).

Por su parte, Atlas se presenta en la sexta posición de la tabla con 16 unidades, los rojinegros disputaron la Jornada 9 el miércoles 4 de marzo, dond vencieron 2-1 al Tijuana en el Estadio Jalisco.

¿Cuándo se juega el Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clasuara 2026?

El partido entre Atlas y Guadalajara se disputará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Jalisco. El inicio del encuentro está programado para las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Atlas y Chivas llegan al Clásico Tapatío en absoluta igualdad de condiciones

Previo a la Jornada 10 del Clausura 2026, Guadalajara se ubica en la tercera posición con 18 puntos (y un partido pendiente), mientras que Atlas ocupa el sexto lugar con 16 unidades. La diferencia entre ambos equipos es de dos puntos, por lo que el resultado del clásico podría influir en el movimiento de la parte alta de la clasificación del torneo.

En el apartado ofensivo, ambos clubes cuentan con jugadores que destacan en la tabla de goleo, Armando “La Hormiga” González suma cinco anotaciones con Guadalajara, mientras que Alfonso “Ponchito” González también acumula cinco tantos en el torneo y llega tras firmar un doblete en la Jornada 9.

