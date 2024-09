La promesa de Lamine Yamal a lo “Messi” para el Fc Barcelona

Lamine Yamal se ha convertido una estrella del Fc Barcelona y de la selección española con tan solo 17 años, luego de ser uno de los protagonistas en el título de “La Roja” en la Eurocopa 2024 en el verano, ahora hizo una promesa al estilo de Lionel Messi que hace soñar a la afición blaugrana.

“Quiero ser una leyenda en el Barcelona, espero nunca irme de aquí", mencionó el jugador culé luego de ser cuestionado en un programa español sobre si le gustaría que le pagaran su valor en el mercado (120 millones de euros) a lo que añadió; “No, porque sino tendría que irme de aquí".

¿Qué siente de las comparaciones con Messi?

Desde su debut profesional ha sido comparado con la máxima leyenda de la institución culé, no solo por la corta edad a la que ha mostrado una gran calidad como jugador, sino también por su similitud en los movimientos dentro del campo.

“Que te comparen con el mejor de la historia, es increíble, significa que algo bien haces, pero intento ser yo al final, quiero que me recuerden por mí y todo lo que sea compararte con él (Messi), pues es muy difícil llegar a eso y al final espero que me recuerden por mi nombre, Lamine Yamal”, añadió el extremo español.

La foto de bebé con Messi

La estrella del futbol español se dio tiempo para hablar de la foto que se ha vuelto icónica de cuando era bebé en los brazos de un joven Messi que empezaba a despuntar con el Barca.

“Era un sorteo para las páginas de un calendario y por suerte me tocó a mi. Hombre si me ha traspasado un poco de su magia, aún me queda mucho por dar”, señaló Yamal.

