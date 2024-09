El regalo que promete el refuerzo de los Pumas por el Aniversario 70

Este jueves los Pumas celebran su Aniversario 70 y el último refuerzo de los universitarios para el Apertura 2024 ya tiene claro el regalo que le va a obsequiar a la institución felina, Ignacio Pussetto, quiere coronar los festejos con una copa al final de la temporada.

“La presión es grande, sabemos que representamos a una de las instituciones más grandes del país y el objetivo es salir campeón. Es algo muy importante representar a Pumas, hay que tratar de hacer lo mejor posible para dejarlo en lo más alto”, señaló el atacante argentino en conferencia de prensa.

La adaptación de Pussetto en México

El delantero argentino debutó con el equipo en la Leagues Cup en donde disputó 234 minutos en los 4 partidos de los “Felinos”, además en el torneo local ya marcó su primer gol en apenas 2 encuentros donde ha ingresado desde el banquillo en los minutos finales, pero ahora está listo para ser titular.

“Me costó un poco la altura, tratar de estar en ritmo, el torneo en Estados Unidos en ese sentido me sacó todo lo que había ganado en los primeros días acá en México, pero me ayudó a adaptarme al grupo, obviamente lo importante es la liga mexicana, también la semana pasada estuve con complicaciones de salud y no pude entrenar al cien, pero este parón nos hizo bien para poder trabajar, seguir adaptándonos y agarrar ritmo”, añadió Pussetto.

La competencia interna en el grupo

Los universitarios cuentan con una ofensiva numerosa, lo que le ha complicado al extremo argentino ganarse un lugar en el once titular de Gustavo Lema, compitiendo con el “Chino” Huerta y Jorge Ruvalcaba, además del lesionado Leo Suárez y Michelle Rodríguez, Pussetto también se ha desempeñado en el pasado como centro delantero, en donde tiene a Funes Mori, “Memote” Martínez y Alí Ávila, sin embargo, está dispuesto a ganarse la confianza del técnico para ser un protagonista del equipo.

“Si, lo he hablado con Gustavo, tenemos una linda competencia con los chicos ahí adelante, es una posición la cual venía jugando en Argentina (Delantero Centro) últimamente, que me gusta, pero bueno acá tenemos grandes jugadores en esa posición y si el profe desea que este en ese lugar lo haré de la mejor manera.

