Pronóstico Escocia vs Marruecos por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

Escocia y Marruecos se enfrentan por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la pelea por avanzar a la siguiente ronda, especialmente después de lo ocurrido en sus respectivos debuts.

El equipo escocés llega con tres puntos luego de vencer por 1-0 a Haití. Marruecos, por su parte, viene de igualar 1-1 ante Brasil, uno de los candidatos del torneo. Ese resultado fortaleció la candidatura del conjunto africano, que volvió a mostrar competitividad ante una potencia mundial.

En la previa, tanto las cuotas internacionales como el análisis de inteligencia artificial apuntan hacia el mismo lado: Marruecos aparece como favorito para quedarse con la victoria.

Quién es el favorito entre Escocia y Marruecos según las apuestas

Las principales casas de apuestas del mundo colocan a Marruecos por encima de Escocia en el mercado de ganador del partido. El conjunto africano aparece con una probabilidad cercana al 52% y 59%, según los distintos registros consultados.

El empate se ubica como la segunda opción más probable, con una proyección cercana al 28%. Escocia, pese a llegar con tres puntos en el grupo, aparece por debajo en las estimaciones, con una probabilidad aproximada del 18% al 20%.

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Por qué Marruecos aparece como candidato a ganar

El principal argumento está en el nivel mostrado en el debut. Marruecos empató contra Brasil y logró sostener un partido de alta exigencia ante una selección que siempre parte entre las favoritas del Mundial.

Ese resultado dejó una lectura importante: el equipo africano tiene orden, experiencia internacional y jugadores capaces de competir en escenarios de máxima presión. Además, mantiene una base reconocida por su fortaleza defensiva y por su capacidad para atacar con velocidad por los costados.

En ese contexto, Marruecos puede encontrar ventajas ante Escocia. Su juego por bandas, la profundidad de sus laterales y la jerarquía individual de algunas de sus figuras pueden ser factores determinantes en un duelo que se perfila cerrado.

|MEXSPORT

El ganador según la IA para el Escocia vs Marruecos

El análisis de inteligencia artificial también da como favorito a Marruecos. La proyección toma en cuenta el rendimiento reciente, el contexto del grupo, la dificultad del rival que enfrentó cada selección en el debut y las tendencias del mercado internacional.

La estimación final es la siguiente:



Marruecos: 52%

Empate: 28%

Escocia: 20%

Con estos datos, el pronóstico marca una victoria de Marruecos por 2-1. Escocia tiene argumentos para competir y puede generar peligro a balón parado, pero el equipo africano llega con mejores sensaciones futbolísticas y una prueba más sólida después de empatar ante Brasil.

Pronóstico final del Escocia vs Marruecos

El favorito para ganar el partido es Marruecos. Las apuestas lo colocan por delante, la IA también lo proyecta como vencedor y el contexto deportivo le da una ligera ventaja sobre Escocia.

El marcador probable es 2-1 para Marruecos, en un duelo clave para el futuro del Grupo C. Una victoria dejaría al conjunto africano muy bien perfilado en la pelea por avanzar de ronda, mientras que Escocia quedaría obligada a jugarse buena parte de sus opciones en la última fecha.