Pronósticos México vs Inglaterra: predicción del ganador según apuestas y simulaciones

Este domingo se realizará un choque en donde la escuadra nacional buscará la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ante sus aficionados, la Selección Mexicana se cruzará con Inglaterra con la intención de avanzar al tan anhelado sexto partido.

Y es que la campaña del equipo de Aguirre ilusiona a los hinchas, quienes se encuentran a la expectativa de un duelo ante los europeos. Por tal situación, las casas de apuestas también dieron un veredicto: un triunfo local pagará 3.10, un empate 3.20 y una derrota abonará al apostador 2.40 por cada peso invertido.

Ahora bien, el pronóstico de la IA también es considerado durante la antesala a este importante enfrentamiento. “Los superordenadores predictivos procesaron miles de variables: rendimiento físico en la fase previa, historial estadístico, clima y el impacto de la altitud de la Ciudad de México. Tras ejecutar más de 10,000 simulaciones del encuentro, los resultados arrojaron porcentajes sumamente ajustados: Probabilidad de victoria de Inglaterra: 52% y la Probabilidad de victoria de México: 48% (contemplando el tiempo extra y penales)”, remarcó Gemini, el módelo de Google.

“La IA señala que Inglaterra dominará la posesión, pero la resistencia defensiva de México y los contragolpes veloces equilibran el duelo, sugiriendo un escenario límite que tiene altas probabilidades de definirse en la prórroga o desde los doce pasos”, puntualizó.

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¿Cuáles son las probables alineaciones del partido entre México ante Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado

Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O' Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.