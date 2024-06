Las mejores apuestas para el Alemania vs Dinamarca | Euro 2024

Están por iniciar los Octavos de Final de la Euro 2024, son ocho partidos los que se disputan y los enfrentamientos quedaron así: Inglaterra vs Eslovaquia, España vs Georgia, Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

Este próximo sábado 29 de junio del 2024, comienza la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024 con los partidos de Suiza vs Italia a las 10 am tiempo del centro de México y a las 13 horas tiempo del centro de México el Alemania vs Dinamarca.

Las mejores apuestas del Alemania vs Dinamarca

En el partido llega como amplio favorito el conjunto de Alemania. Los anfitriones llegan con siete puntos sin conocer lo que es la derrota con el primer lugar en la Euro 2024. Por otra parte, Dinamarca logró avanzar en el segundo lugar de la tabla con tres puntos, empatado con Eslovenia pero avanzó por amonestaciones.

Para las apuestas, llega como favorito Alemania. La apuesta a que gana directo en los 90 minutos es -163. En caso de querer una combinada, puedes apostar Alemania/empate y over 1 gol, da un momio de -188.

Un partido tan cerrado, puede generar varias tarjetas, por lo que el over 3.5 puede ser una buena opción. Se encuentra en -143. Además, el remate a puerta de jugadores como Gundogan y Eriksen, se encuentra en +105 y +110 respectivamente. Dos jugadores que normalmente pisan el área y tienden a disparar bajo los tres arcos.

