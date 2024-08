Leagues Cup 2024: Pronósticos y mejores apuestas para la Jornada 3

La tercera y última jornada de la Leagues Cup 2024 esta a nada de comenzar y aquí te traemos las mejores apuestas y pronósticos para los encuentros.

Los equipos de Liga BBVA MX Tigres, Juárez, Pachuca y Toluca ya amarraron su clasificación a la ronda de los 16avos, sin embargo estos cuatro conjuntos estarán en la búsqueda de quedar como cabezas de grupo. En la otra cara de la moneda encontramos a Puebla y Querétaro, los cuales ya están eliminados del certamen.

Mejores apuestas para la tercera fecha de la Leagues Cup 2024

Tigres vs Inter Miami: El partido entre estas dos grandes plantillas se llevará acabo el próximo sábado 3 de agosto. Los dirigidos por Gerardo Marino se ubican en el primer lugar del sector A gracias a la diferencia de goles, por lo que el equipo de Tigres es el obligado a buscar los tres puntos que lo dejen en la cima del grupo. Tras la necesidad que tiene el cuadro mexicano, una de las mejores alternativas para apostar sería el ambos anotan o tigres/empate.

Pachuca vs Toronto: Los dirigidos por Guillermo Almada deben de ganar para asegurar el primer lugar de su sector, mientras que el cuadro estadounidense llega con la misma tarea y el mismo objetivo. Al final de este cotejo sabremos cual de las de las plantillas logra cumplir el objetivo. La doble oportunidad de Pachuca y empate es una de la mejores para este duelo.

FC Cincinnati vs New York City: El equipo de Cincinnati viene de ganar su partido en contra de Querétaro el pasado 1 de agosto. El cotejo entre estas dos escuadras terminó con marcador de 1-0. Por su lado, NYC FC no vio actividad en la jornada dos, por lo que parecería que podría salir como el favorito debido a este corto periodo de descanso, sin embargo el preferido por las casas de apuestas para llevarse los tres puntos es Cincinnati.

