Las mejores apuestas para el Portugal vs Eslovenia | Euro 2024

Ha comenzado la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024. Hasta el momento ya tenemos cuatro clasificados a los Cuartos de Final pues Suiza, Alemania, Inglaterra y España lograron ganar su encuentro. Aún queda por jugarse: Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

Uno de los encuentros más llamativos es el de Portugal vs Eslovenia que se disputa el lunes primero de junio a las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Frankfurt Arena. Ambos equipos buscan seguir avanzando en la competición.

Resumen: Argentina 2-0 Perú | Copa América 2024

Te puede interesar: Pronósticos y mejores apuestas para el Francia vs Bélgica de los Octavos de Final de la Eurocopa 2024

Las mejores apuestas del Portugal vs Eslovenia

En el partido llega como amplio favorito el conjunto de Portugal. Terminaron en el primer lugar de su grupo con seis puntos, su último encuentro lo terminó perdiendo. Por otra parte, Eslovenia logró avanzar en el tercer lugar de la tabla con tres puntos.

Para las apuestas, llega como favorito Portugal. La apuesta a que gana directo en los 90 minutos es -300. Una apuesta que muchos llevan esperando que se pueda dar, es el gol de CR7 que anota en cualquier momento del partido con un momio de -154.

En caso de querer una combinada, puedes apostar Portugal directo y over 1 gol, da un momio de -163.

Además, el remate a puerta de jugadores como Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo se encuentra en -167 y +105 respectivamente. Dos jugadores que normalmente pisan el área y tienden a disparar bajo los tres palos.

¿Jaime Lozano fuera de la Selección Mexicana tras la Copa América 2024? | Summer Show

Te puede interesar: Resultado Inglaterra vs Eslovaquia: ¿Quién ganó en los Octavos de Final de la Eurocopa 2024?