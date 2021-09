Fuimos los protagonistas del partido: Andrés Lillini

Tras el empate a cero ante Chivas en Ciudad Universitaria, el entrenador de Pumas Andrés Lillini fue contudente y aseguro que equipo merecía un poco más (en el resultado), pues fueron los protagonistas del partido, sin embargo la falta de contundencia fue uno de los factores para que no se llevaran los tres puntos en casa.

“Sí, el equipo me gustó, creo que fuimos protagonistas del partido, principalmente todo lo que fue el primer tiempo, tuvimos la posesión del balón, tuvimos la llegada, corrimos desde el inicio, pero no tuvimos la personalidad para manejar el balón, a veces jugamos muy apretados en campo rival, pero no tuvimos las opciones para concretar, nosotros hicimos cambios para tratar de ir por el partido, nos descompusimos un poco y tuvimos dos opciones de gol claras que no metimos, entonces el partido lo pudimos ganar”, expresó en Conferencia de Prensa Lillini.

Además el técnico universitario fue consciente y aceptó que una de las principales deficiencias del equipo es la falta de contundencia que se traduce en goles.

“Tuvimos la pelota la gran parte del partido, si te das cuenta Chivas en su campo tiene muy buena posesión de balón, un gran aspecto defensivo, y sobre la contundencia lo venimos sufriendo desde partidos pasados, tuvimos tres partidos que no pudimos hacer un solo gol, hoy volvemos a llegar, nos ponemos dentro del área, pero no concretamos, se trabaja muchísimo la parte de la definición, son situaciones de juego que tenemos que mejorar y analizar lo que estamos haciendo en esa parte mejorar, ser más contundentes y estar más tranquilos dentro del área, por qué te vuelvo a repetir si no se meten los balones todo se vuelve más complicado”, agregó.

Quiere una nueva final



Finalmente Andrés Lillini es consciente que un equipo como Pumas no puede estar en la penúltima posición del futbol mexicano y aclaró que los jugadores están a tope, los objetivos siguen siendo los mismos, jugar una final y a su vez buscar el campeonato.

“Sobre tener seis puntos de 24, muy mal, estadísticamente muy mal, tenemos que mejorarlo porque el tiempo se va acortando, entonces seis puntos de 24 es malo”. El objetivo aquí es meternos a Liguilla. Tenemos que ser más contundentes, porque queremos jugar la final, sólo lo podemos hacer metiendo goles, quiero meterme a la final, porque quiero ganarla” aseguró.