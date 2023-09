Estos son los próximos partidos de la Jornada 10 del Apertura 2023

La Liga BBVA MX ya disputó nueve jornadas de juegos y con ello da paso a los próximos partidos para este Apertura 2023.

tras concluir la fecha nueve del torneo de fútbol, el Atlético de San Luis vuelve a la cima de la tabla y deja al América como sublíder y tras una actuación brillante de los Tigres en el Clásico Regio los colocó en la tercera posición.

Los números del Líder 📊⚽



Este ha sido el extraordinario Torneo del @AtletiDeSanLuis. Los potosinos están en gran momento y comandan el #Apertura2023#LigaBBVAMX ⚽ #DatosCITEC pic.twitter.com/B2uQ6dWSzm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 26, 2023

También te puede interesar: Revelan precios de los boletos para el América vs Pumas de la Jornada 10 del Apertura 2023

¿Qué juegos tendrá la jornada 10?

En esta jornada destaca el Clásico Capitalino entre el América y los Pumas, que tendrá lugar y fecha en el Estadio Azteca el sábado 30 de septiembre. Este juego promete ser un atractivo visual, ya que ambos equipos vienen sumando puntos y la diferencia de estos es de tan solo tres, por lo que si los Universitarios logran ganarle a los de Coapa estarían dando un salto importante en la tabla general.

Para empezar la fecha 10 del torneo, tenemos el primer partido de la jornada el jueves 28 de septiembre a las 20:00 horas, con un Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco. Los Rojinegros que siguen queriendo estar en los primeros lugares del torneo, mientras que los poblanos buscan salir de ese último lugar.

El día viernes se esperan tres juegos, el primero de ellos es a las 19:00 con el Querétaro vs León en el Estadio La Corregidora, posteriormente a las 21:00 el Atlético de San Luis recibe a un Cruz Azul desesperado por ganar, pero el actual líder no quiere dejar la cima y para terminar, el viernes cierra con el Xolos de Tijuana vs FC Juárez en el Estadio Caliente de igual manera a las 21:00.

El sábado será el día más cargado, ya que son cuatro enfrentamientos iniciando a las 17:05 con el Pachuca vs Necaxa en el Estadio Hidalgo, seguidamente el partido entre el América vs los Pumas en el Estadio Azteca a las 18:45 y finalmente dos juegos en el mismo horario de las 19:00 entre el Monterrey vs Santos y el Mazatlán contra los Tigres.

El domingo tendrá el cierre de la jornada con un solitario partido entre el Toluca recibiendo a las Chivas en el Estadio Nemesio Diez a las 17:05 tras el cambio de horario que sufrió el encuentro.

también te puede interesar: Toluca vs Chivas: ¿Cuándo salen a la venta los boletos?