PSG se corona campeón de la Ligue 1 con golazo de Lionel Messi

Ya llegó el primer título de Lionel Messi en el futbol francés. El PSG empató como local al Lens y se coronó así campeón de la Ligue 1 por segunda temporada consecutiva. En esta ocasión fue con Leo en su plantilla.

Con un gol de Lionel Messi, para hacerlo aún más icónico, el conjunto parisino levantó el décimo título de liga en su historia. Terminará en la tabla por encima del Olympique de Marsella, quien pese a que ganara los cinco partidos que le restan, ya no le alcanzaría para arrebatarles el campeonato.

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|EFE

El gol del título del PSG

El partido ante el Lens se complicó de más, pues el rival llegó con una muy buena racha de partidos. Sin embargo, la expulsión de Kevin Danso por doble amarilla a los 57 minutos del encuentro, terminó cambiando las cosas.

Messi recibió fuera del área un balón y ante la marca defensiva del Lens con prácticamente todo el equipo, no dudó en sacar un zurdazo potente que se coló en el ángulo superior derecho. Una obra de arte que hizo estallar el Parque de los Príncipes y que terminó dándoles el título.

MESSI WHAT A GOAL 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/j0kpG4V8aD — MessiTeam (@Lionel10Team) April 23, 2022

El empate del Lens llegó a los 88 minutos, con una anotación de Corentin Jean. El resto del calendario para el PSG será enfrentar al Estrasburgo, al Troyes, Montpellier y Metz, para después pensar desde ya en lo que pasará la próxima temporada.

El décimo título del PSG

Este fue apenas el décimo título del PSG en la Ligue 1. En la temporada 2020-2021 fue el Lille el que se coronó pero después, llegó la corona para los parisinos. Podría haber sido el último título de Mbappé como jugador de los parisinos, tomando en cuenta que su contrato terminará en junio del 2022 y pese a los intentos de la directiva, no se ha renovado.

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