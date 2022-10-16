PSG gana el clásico frente al Marsella en la vuelta de Lionel Messi

El París Saint-Germain es dueño del Clásico de Francia. La escuadra dirigida por Christophe Galtier obtuvo la victoria frente al Marsella en el Parque de los Príncipes, partido que tuvo el regreso de Lionel Messi a las canchas luego de perderse dos encuentros por una molestia muscular.

Cabe mencionar, que en ambos compromisos en los que Messi no estuvo presente, el PSG no pudo pasar del empate pese a contar con sus otras estrellas como Kylian Mbppé y Neymar.

El PSG, con su trío ofensivo de lujo y sin Sergio Ramos, que cumplió su partido de sanción tras la expulsión en la Fecha 10, ha regresado. Acumulaba tres empates seguidos, dos de Liga de Campeones contra el Benfica y ante el Reims, en la Ligue 1.

En la recta final de la primera parte, Messi impactó al travesaño y en la prolongación llegó el gol. Mbappe recibió el balón dentro del área, esperó y asistió a Neymar, que llegó desde atrás y disparó fuera del alcance de Pau López para romper el cero en casa.

Por su parte, el Marsella tuvo oportunidad en el segundo tiempo con una acción individual de Harit, la principal amenaza para Donnarumma. Sin embargo, las posibilidades visitantes se redujeron en el tramo final del partido.

Sin Neymar y sin Messi, quienes salieron del campo en los últimos minutos, el Marsella confió en una jugada a balón parado que no llegó para empatar el partido.

Te puede interesar: Kylian Mbappé buscaría salir del PSG en enero de 2023

PSG se mantiene invicto en la Ligue 1

Tras la victoria del París Saint-Germain sobre el Marsella, el conjunto de la capital se mantiene en lo más alto de la tabla de forma invicta acumulando 29 puntos, resultado de 9 partidos ganados y dos empates. Mientras que el Marsella, ocupa el cuarto puesto de la clasificación con 23 unidades.

Te puede interesar: Mbappé se convierte en el futbolista mejor pagado sobre Messi y CR7

