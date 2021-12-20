Kylian Mbappé cumple 23 años con un futuro brillante

París, Francia. Kylian Mbappé cumple 23 años, pendiente de su futuro y luego de haber marcado en Francia algunos hitos históricos. Repaso por algunas de las cifras que marcan la historia del atacante.

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4 - Su mejor clasificación en la lista del Balón de Oro. La logró en 2018. En la última, hace menos de un mes, fue noveno.

12 - Edad en la que dejó a su familia, en la ciudad de Bondy, a las afueras de París, para enrolarse en el centro de formación del Mónaco.

15 - Los años que lleva siendo una de las imágenes de la marca deportiva Nike.

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24 - Goles que lleva marcados con la selección francesa. Con 23 años, Messi había marcado solo 13 goles con Argentina y Cristiano Ronaldo 20 con Portugal.

31 - Goles en la Champions League en 51 partidos. Mbappé es el jugador más joven en haber superado la cifra de 30 goles en esa competición. Hasta ahora, ese récord lo tenía Messi.

40 - Millones de dólares ha ganado en 2021, incluido su contrato y el resto de ingresos, según la revista Forbes, lo que le convierte en el deportista francés con más ingresos.

43 - Goles marcados en 2021. Es el primer futbolista en superar la cifra de 40 goles en dos temporadas en Francia desde Jean-Pierre Papin en 1991.

Mbappé, campeón Mundial con la selección de Francia



53 - Partidos disputados con la selección francesa, con la que debutó en marzo de 2017, con solo 18 años.

63 - Millones de seguidores en su cuenta de Instagram, no de sus medios de comunicación favorito con los fans. Todavía está lejos de su compañero Neymar, que tiene 167 millones, mientras que Messi tiene 291 millones y Cristiano Ronaldo 378 millones.

70 - Segundos que tardó en marcar su gol más rápido. Lo consiguió en Champions League contra el Brujas el pasado 7 de diciembre.

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100 - Goles en la liga francesa con el PSG. Está a 13 de la marca de Zlatan Ibrahimovic y a 38 de los que consiguió el uruguayo Edinson Cavani, el que más ha conseguido con esa camiseta.

147 - Goles ha conseguido entre todas las competiciones, con el PSG en 195 partidos. Ibrahimovic logró 156 y Cavani 200.

180 - Millones de euros costó su traspaso al PSG procedente del Mónaco en 2017, el segundo más caro de todos los tiempos, tras los 222 millones que ese mismo club pagó ese mismo año para arrebatar a Neymar al Barcelona.

Con información de EFE

