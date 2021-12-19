PSG confiado de retener al mejor jugador del mundo

París, Francia. París Saint Germain hace todo lo posible para mantener al que aseguran es el “mejor jugador del mundo” en este momento. Así lo declaró Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, al que asegura que el equipo tiene "buenas posibilidades" de renovar el contrato de su estrella Kylian Mbappé, que el pasado verano manifestó su intención de fichar por el Real Madrid.

Capítulo 2: La Unión en México 86 | El Once del 10

En una entrevista a Europe 1 y cuyo contenido ha sido en parte divulgado por el periódico Le Journal du Dimanche, el director deportivo del PSG insiste en que el equipo parisino querría conservarlo "el mayor tiempo posible".

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Leonardo reconoce que la actual es "una situación muy particular porque estamos hablando del mejor jugador del mundo que finaliza su contrato".

Mbappé, que va a cumplir 23 años, llegó al Paris Saint Germain en 2017 procedente del Mónaco y a partir del mes de enero ya podría comprometerse con otro equipo si no quisiera aceptar las propuestas que le hace el PSG.



La relación entre los papás de Mbappé y el PSG es muy buena



Leonardo afirma que tiene una "relación muy directa" con el delantero y con su familia, tanto con el padre como con la madre, y niega que haya problemas.

"Se puede decir que ha habido momentos en que hemos discutido de forma más acalorada, pero eso forma parte de cómo se construye una relación", señala Leonardo.

En cualquier caso, el director deportivo insiste en que "si decide quedarse, se quedará porque es lo que queremos. Creo que todo esto lo viven de forma muy tranquila. Pero es una situación complicada porque querríamos que se quedara toda la vida y tenemos que respetarle. Creo que todavía tenemos buenas posibilidades. Lo creo".

Leonardo hace hincapié en que este contexto no está afectando al juego de Mbappé: "Kylian lleva tan bien su papel de mejor jugador del mundo que nada en su entorno tiene una verdadera influencia en su resultado, en su vida cotidiana, en su humor".

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Por el contrario, estima que para él puede ser "como una nueva motivación".

El director deportivo del club parisino tampoco se priva de defender al entrenador, Mauricio Pochettino, al que se critica porque, más allá de los buenos resultados hasta ahora, el estilo de juego no convence.

A su parecer, lo cambios que ha introducido desde este verano necesitan un tiempo de adaptación. Leonardo está convencido de que hay muchas posibilidades de que esta sea "una temporada verdaderamente inolvidable".

Con información de EFE

